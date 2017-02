%%%Digitalvermarktung: Sky baut Dynamic Ad Insertion aus%%%

In der laufenden Bundesliga-Saison verzeichnet der mobile Service Sky Go mit 870.000 Unique Views so viele Zuschauer wie noch nie. Der Anteil von Sky Go an der Bundesliga-Gesamtnutzung bei dem Pay TV-Sender beträgt demnach 16 Prozent. In der Spitze erreichte Sky am 11. Spieltag 1,12 Millionen Unique Views via Sky Go (18. - 20.11.2016).

Gleichzeitig hat der Vermarkter Sky Media zum Start der Bundesliga-Rückrunde die digitalen Produkte ausgebaut. Nach der Testphase startet Sky Media jetzt Dynamic Ad Insertion. Diese Technologie ermöglicht es, Werbeblöcke aus dem linearen Stream der Live-Berichterstattung zur Fußball-Bundesliga und UEFA Champions League auf Sky Go auszuschneiden – und das Inventar über den Adserver neu zu füllen. Die TV-Werbeblöcke werden also durch digitale "Live Video Ads" ersetzt.

Adserver- und Ad Insertion-Technologie ermöglichen im Gegensatz zum klassischen TV Tracking, Reporting und Frequency Capping. Zum Start sind die digitalen Werbeformen auf mobilen Endgeräten mit iOS-Betriebssystem ausspielbar, auf Android-Geräten sind diese ab März verfügbar.

Zu den ersten Kunden, die digitale "Live Video Ads" auf Sky Go belegen, gehören Turner Deutschland, McDonald's, Fox Networks Group Germany, Payback und otelo.

Martin Michel, Geschäftsführer von Sky Media, sagt: "Digital ist ein wesentlicher Impulsgeber für das weitere Wachstum von Sky Media. Nicht zuletzt die rasante Nutzungsentwicklung und wachsende Attraktivität von Sky Go als Werbeumfeld sowie der Start des frei zugänglichen digitalen Sportportals skysport.de im kommenden Sommer werden uns dabei helfen, in den kommenden Jahren in die Top 15 der digitalen Vermarkter aufzusteigen. Mit dem Wissen über die um 16 Prozent verbesserten linearen Reichweiten in 2016 starten wir mit Rückenwind ins neue Jahr."