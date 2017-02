%%%Unister: Insolvenzverwalter verkauft news.de %%%

Der Insolvenzverwalter der Unister-Gruppe, Prof. Dr. Lucas F. Flöther, hat mit www.news.de das dritte Non-Travel-Portal des Leipziger Unternehmens an einen strategischen Erwerber veräußert. Der Käufer ist demnach "ein mittelständisches Familienunternehmen". Die rund 20 Arbeitsplätze und der Standort Leipzig sollen erhalten bleiben. Der Käufer übernimmt laut Flöther den Geschäftsbetrieb von news.de inkl. der Markenrechte und der IT-Infrastruktur. Der Gläubigerausschuss hat der Veräußerung bereits zugestimmt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Bei dem Erwerber handelt es sich laut Insolvenzverwalter "um ein mittelständisches Familienunternehmen, das bereits ein breites Spektrum an Informationsangeboten betreibt, darunter zahlreiche Anzeigenblätter". Darüber hinaus sei der Käufer an regionalen Radiosendern sowie an mehreren Digitalangeboten beteiligt.

Der Erwerber plant nach Aussage Flöthers, das Geschäftsmodell von news.de fortzuführen und weiterzuentwickeln. Dabei sollen die Synergien genutzt werden, die sich aus der Zusammenarbeit von news.de mit den eigenen Medien-Aktivitäten ergeben, z.B. auf dem Gebiet der Audio- und Videoproduktion.

"Der Erwerber ist mit seinem breitem Know-how und seinem breit gefächerten Angebots-Portfolio der ideale Partner für news.de", sagt Flöther. "Die Verbindung von journalistischer und digitaler Kompetenz bietet news.de beste Voraussetzungen für die weitere Geschäftsentwicklung."

Flöther hatte vor Weihnachten das Unister Travel-Geschäft an die tschechische Beteiligungsgesellschaft Rockaway verkauft. Zudem konnte er mit www.shopping.de und zuletzt www.preisvergleich.de zwei Non-Travel-Portale der Gruppe an Investoren veräußern.