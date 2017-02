%%%Portfolio-Ausbau bei Inspiring Network%%%

Dr. Katarzyna Mol-Wolf hat 2009 die Frauenzeitschrift 'Emotion' von Gruner + Jahr erworben und einen eigenen Verlag aufgebaut. Das Portfolio wurde seitdem immer weiter ausgebaut und vor Kurzem um den Bereich Corporate Publishing erweitert. Dort sieht die Verlegerin auch das größte Wachstumspotenzial. "Ich sehe eine große Chance im Corporate-Bereich", sagt Dr. Mol-Wolf, Geschäftsführende Gesellschafterin von Inspiring Network in Hamburg. "Wir bieten anderen Marken das, was unsere ureigene Kernkompetenz ist: Die Entwicklung von Medien-Konzepten. Und zwar nicht als Agentur, sondern als Verlag mit unserem journalistischen Know-how, unserer Nähe zu den Zielgruppen und dem damit verbundenem Wissen um Konsumenten-Bedürfnisse. Unser USP: Wir arbeiten mit Redakteuren und nicht mit Werbern."

Aber auch im Publikumszeitschriften-Markt tut sich was bei Inspiring Network. Die vor zehn Monaten frisch gelaunchte Magazin 'Psychologie' bekommt im April seinen ersten Ableger. Das Sonderheft zum Thema Talent erscheint am 12.4.2017 in einer Auflage von 60.000 Exemplaren.

Was sich bei Inspiring Network sonst noch bewegt, lesen Abonnenten von 'new business' in der aktuellen Printausgabe.