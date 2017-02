%%%'Fit for Fun' und Otto-Tochter präsentieren gemeinsame Küche%%%



Neue Küche von 'Fit for Fun' (Burda) und Küche & Co (Otto) (Foto: Küche & Co)

Das Fitness- und Lifestyle-Magazin 'Fit for Fun' von Hubert Burda Media, München/Offenburg, bringt gemeinsam mit Küche&Co, dem Spezialisten für Einbauküchen aus der Otto Group, Hamburg, die 'Fit for Fun'-Küche für einen gesünderen Lebensstil auf den Markt. Die Küche beinhaltet besondere Extras: Neben einem Kühlschrank mit sogenanntem Hyperfresh-Kühlfach, in dem die Vitamine von Kräutern und Gemüse überdurchschnittlich lange erhalten bleiben, verfügt die Küche über einen integrierten Dampfgarer, einen Wok sowie eine in der Arbeitsplatte versenkbare Dockingstation für Smartphone und Tablet: Damit lassen sich Rezepte aus der digitalen Bibliothek direkt in der Küche anzeigen. Die Küche wurde von der 'Fit for Fun'-Redaktion, Küche&Co und den Gerätespezialisten von Siemens entwickelt.

'Fit for Fun' vertreibt inzwischen mehr als 200 Produkte in über 20 Lizenzpartnerschaften – unter anderem in den Bereichen Food, Haushalts-/Elektro-Geräte, Sport-Equipment und Fahrräder sowie Medienprodukte wie DVDs und E-Books. Darüber hinaus präsentiert sich die Lifestyle-Medienmarke in verschiedenen Handelsaktionen bei Rewe, der Edeka-Gruppe oder Real mit gebrandeten Produkten – von der Trinkflasche bis zur Fitnessmatte.

Mehr zu dem Thema gibt es in der aktuellen 'new business'-Printausgabe.