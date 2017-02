%%%ProSiebenSat.1 schließt Lizenz-Vertrag mit Scripps Networks Interactive%%%

Die ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH schließt einen umfangreichen, mehrjährigen Lizenz-Vertrag mit dem US-amerikanischen Programmanbieter Scripps Networks Interactive. Die strategische Zusammenarbeit startet im Frühjahr mit Programmfenstern ('Branded Blocks') der Scripps-Sender HGTV, DIY Network, Food Network und Travel Channel. Insgesamt umfasst der Programm-Deal mehr als 1.200 Stunden Lifestyle-Factual-Entertainment in deutscher Erstausstrahlung. Die Vereinbarung beinhaltet neben der TV-Auswertung auch umfassende Online-Rechte.

Katja Hofem, in der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH für das New Channel Development verantwortlich: "Diese exklusive Partnerschaft mit einem der führenden US-Networks ist einzigartig in der deutschen TV-Landschaft. Die Scripps-Programmfarben Food, Home and Gardening, DIY und Travel sind der perfekte Fit für die Kernzielgruppen unserer Sender. Gleichzeitig bauen wir damit für unsere Werbekunden und unser eigenes Commerce-Geschäft neue attraktive Vermarktungsumfelder auf."