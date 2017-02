%%%Iconist verleiht den 'Young Icons'-Award%%%

Iconist, das digitale Angebot von 'Icon', dem Stil-Magazin der 'Welt am Sonntag' (Axel Springer, Berlin), verleiht erstmals an zehn Newcomer aus verschiedenen Branchen den 'Young Icons'-Award. Die User von Iconist.de konnten im Herbst 2016 aus 100 Talenten online über die erfolgreichsten jungen Ikonen aus den Bereichen Schauspiel, Fashion, Social Media, Business, Food, Kultur, Kunst und Digitales abstimmen.

Die Gewinner werden am 14. Februar im Berliner BRLO Brwhouse gekürt. Tiffany & Co. ehrt die 'Young Icons' mit einem individuell gravierten Schmuckstück aus der 'T Kollektion'. Ausgestattet werden die Prämierten an diesem Abend von H&M. Das schwedische Textilunternehmen ist zudem Kooperationspartner für das Event.

Inga Griese, Chefredakteurin 'Icon': "Der Award ist für uns eine schöne Möglichkeit zu zeigen, was Iconist.de ausmacht – täglicher Lifestyle, Vielfalt, Kenntnis, Freude. Dem Zeitgeist gern einen kleinen Schritt voraus. Dafür stehen auch unsere zehn jungen Ikonen."

Das sind die zehn 'Young Icons': Tim Oliver Schultz (Actor), Emilia Schüle (Actress), Farina Opoku, Novalanalove.com (Influencer), Marina Hoermanseder (Designer), Sara Nuru (Model), Milena Jäckel, Iphoria (Lifestyle Business), Lukas Bossert, Marian Cocis und David Kugler, Daluma (Food), Namika (Culture), Juliette Mainx und Fanny Böhme, Eyecandy (Art) und Delia Fischer, Westwing (Digital Innovator).