%%%Schlütersche Verlagsgesellschaft sieht Zukunft mit DocInsider%%%

Die Schlütersche Verlagsgesellschaft beteiligt sich zu 55 Prozent an DocInsider und holt das Arztbewertungsportal damit aus der Insolvenz. Die neue Mehrheitseigenerin will die Plattform mit themenspezifischen Inhalten anreichern und weiterentwickeln. Das Management von DocInsider übernahm die Schlütersche bereits. Sie war auch an dem Insolvenzverfahren beteiligt. Bislang hat die Hannoveraner Verlagsgruppe einen Schwerpunkt auf Branchenverzeichnisse ('Gelbe Seiten') sowie Fachmedien für Pflege, Tiermedizin und verschiedene Technik-Branchen.

Mehr berichtet unser Schwestermagazin 'Healthcare Marketing'.