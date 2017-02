%%%Time Inc. launcht Videoplattform für Finanzthemen%%%

Das US-Medienunternehmen Time Inc. mit Sitz in New York startet heute einen neuen personalisierbaren Videodienst für Finanzthemen. Der Content der neuen Plattform Coinage stammt von über 22 Time Inc.-Websites. Im Lauf des Jahres sollen 600 Kurzform-Formate (90 Sekunden) rund um Investitionen, Sparen und Ausgaben verfügbar sein. Zusätzlich sollen kuratierte Inhalte aus dem Time Inc.-Netzwerk zu Themen wie Celebrities, Sport, Politik, Unterhaltung, Food und Fitness in Coinage integriert werden. Als erster Sponsor ist die Versicherungsgesellschaft Geico an Bord.Redaktionell wird Coinage von Kate Santichen, Senior Producer, und Adam Auriemma, Digital Editor, geführt.