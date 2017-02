%%%Vice Media überarbeitet alle digitale Plattformen%%%

Vice Deutschland will seine zehn Websites innerhalb der kommenden acht Wochen komplett überarbeiten. Das Hauptportal vice.com und noisey.com sind bereits im neuen Design und mit neuen Funktionalitäten online, die Wissenschafts- und Technologieplattform Motherboard.tv folgt heute. Künftig setzen die Angebote des Berliner Publishers auf eine mobil optimierte User Experience, insbesondere auf eine optimierte Darstellung von Video-Inhalten auf mobilen Endgeräten.

"Als Anbieter von Premium-Inhalten müssen wir fortlaufend in eine optimale User Experience und in Technologie investieren", erklärt Benjamin Ruth, Geschäftsführer von Vice Deutschland. "Unser Publikum soll auf jeder unserer Plattformen unsere Inhalte in Video, Foto und Text in der bestmöglichen Darstellung erleben."

Im Zuge des Relaunches bietet Vice Media auch neue Möglichkeiten für Werbetreibende. Neben zustzlichen Targeting-Optionen wurden zwölf neue Ad-Produkte entwickelt, beispielsweise Native Video Ads, dynamische Live Content-Feeds, 360°-Video in Responsive Display- Ads und speziell für mobile Geräte entwickelte Ad Formate.

Außerdem konnte die Ad Viewability auf 63 Prozent (Quelle: Moat) erhöht werden. Vice hat sich eine Sichtbarkeit von 75 Prozent zum Ziel gesetzt.