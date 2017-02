%%%Kaufvertrag unterschrieben: ProSiebenSat.1 übernimmt österreichischen TV-Sender ATV%%%

Wie bereits abzusehen war haben sich ProSiebenSat.1 und der Medienunternehmer Herbert Kloiber geeinigt: ProSiebenSat.1 Puls 4 übernimmt die österreichische Sendergruppe ATV von der Tele München Gruppe. Entsprechende Verträge wurden am 6. Februar 2017 abgeschlossen. Die Akquisition muss von den zuständigen Medien- und Kartellbehörden in Österreich genehmigt werden.

Markus Breitenecker, Geschäftsführer ProSiebenSat.1 Puls4, sagt: "Ziel des Kaufs ist es, ATV in die ProSiebenSat.1 Puls 4-Gruppe zu integrieren und die Position von ATV auf dem österreichischen TV-Markt so nachhaltig zu stärken."

Der österreichische Privatsender ATV ging 2003 on Air, 2011 folgten ATV2 sowie 2016 ATVsmart. Die Sender werden von der ATV Privat TV GmbH & Co KG betrieben und gehören der Tele München Fernseh GmbH & Co. Produktionsgesellschaft. Die ProSiebenSat.1 Puls 4 GmbH ist eine Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.