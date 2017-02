%%%Umfrage: Norddeutsche vertrauen dem NDR%%%

Das Vertrauen der Norddeutschen in den NDR ist weiterhin hoch: 81 Prozent sagen laut einer repräsentativen Umfrage des Instituts INFO GmbH Markt- und Meinungsforschung im Auftrag der Sendeanstalt, dass sie dem Norddeutschen Rundfunk "voll und ganz" bzw. "eher" vertrauen. Beim Vergleich unterschiedlicher Institutionen und Organisationen liegt der NDR in puncto Vertrauen in Norddeutschland immerhin nach der Polizei auf Rang zwei. In Bezug auf die Eigenschaft "glaubwürdig" fällt die Zustimmung zum NDR sogar noch etwas höher aus: 84 Prozent der Befragten halten den Sender für "glaubwürdig". Im Vergleich zum Vorjahr bleiben die Zustimmungswerte für den NDR in beiden Kategorien nahezu stabil (Vorjahreswert für "Vertrauen" 82 Prozent, für "glaubwürdig" 86 Prozent).

Besonders hohe Zustimmungswerte für den NDR ergab die Umfrage auch für die Eigenschaften "freundlich" (92 Prozent), "aktuell" (90 Prozent), "informativ" (89 Prozent), "sachlich" (88 Prozent) und "regional" (88 Prozent). Mehr als zwei Drittel stimmen der Aussage zu, der NDR "ist sein Geld wert" (68 Prozent).



Manche Bewertungen sind indes weniger zufriedenstellend. So finden 62 Prozent die Aussage zutreffend, der NDR sei "belehrend". 58 Prozent stimmen bei der Aussage zu, der Sender sei "provinziell", und 45 Prozent der Befragten erscheint der NDR als "bürokratisch".

NDR-Intendant Lutz Marmor: "Ein großes Dankeschön an unser Publikum! Vier von fünf Norddeutschen halten den NDR für glaubwürdig. Die Menschen im Norden verlassen sich auf unsere Berichterstattung. Mich freuen die hohen Zustimmungswerte auch in anderen Kategorien. Wir werden intensiv dafür arbeiten, die hohen Erwartungen weiterhin zu erfüllen und besser in den Punkten zu werden, in denen wir unsere Kunden nicht zufriedenstellen."