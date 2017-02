%%%Zeit Online startet Deutschland-Ressort %%%

Im Bundestagswahljahr 2017 startet Zeit Online ein journalistisches Großprojekt, das Deutschland in Form von Datengeschichten, Essays, Reportagen, interaktiven Projekten und Veranstaltungen beleuchtet. Das neue Ressort trägt den Titel #D17 und ist unter www.zeit.de/d17 abrufbar.

Den Beginn des Projekts macht die Serie 'Heimatreporter', in der Redakteure von Zeit Online und 'Zeit' in ihre Heimat reisen, um Themen aus Politik und Gesellschaft zu recherchieren. Außerdem werden die unterschiedlichen Lebensbedingungen und Einstellungen zwischen Stadt und Land mit der Brille des Datenjournalismus betrachtet. In der Serie 'Jung und konservativ' stellt die Redaktion politisch engagierte Menschen vor. Darüber hinaus sind Veranstaltungen geplant, bei denen politisch Andersdenkende miteinander ins Gespräch gebracht werden. Das neue Ressort #D17 wird von Christian Bangel und Philip Faigle betreut.

Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online, erklärt: "Wenn wir nach Brexit und Trump eines gelernt haben, dann, dass wir nicht so weitermachen sollten wie bisher. Wir wollen Deutschland Deutschland noch einmal ganz neu erklären – und damit auch uns selbst."