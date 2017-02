%%%Printkampagne für 'Essen & Trinken mit Thermomix' geht an den Start%%%

Mit der ersten Ausgabe in 2017 startet das Magazin 'Essen & Trinken mit Thermomix' aus der Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM), Münster, eine begleitende Print-Kampagne. Ziel ist es, die Bekanntheit des Titels weiter zu steigern sowie den Abverkauf zu verstärken. Die Print-Kampagne wird in zielgruppenaffinen Medien geschaltet: zum Beispiel in 'Essen & Trinken', 'Landlust, 'Einfach Hausgemacht', 'Brigitte' und 'Gala'.

Astrid Hamer, Publisherin der DMM (eine Tochtergesellschaft von Gruner + Jahr und dem Landwirtschaftsverlag Münster), sagt: "Mit 140.000 verkauften Exemplaren und über 29.000 abgeschlossenen Abonnements sind wir die marktführende Kauf-Zeitschrift im Segment der Foodmagazine zum Thermomix. Diese Position wollen wir natürlich weiter stärken, und werden daher alle sechs Ausgaben in diesem Jahr mit einer Print-Kampagne sowie weiteren zielgruppenaffinen Abo- und Vertriebsmaßnahmen unter anderem auch mit einer eigenen Facebook-Kampagne begleiten."

Die Ausgabe 1/17 von 'Essen & Trinken mit Thermomix' (EVT: 08.02.2017) hat das Titelthema "Schnell gezaubert – Curry, Eintopf und Co, so geht würzige Winterküche". Der Copypreis beträgt 5,00 Euro. Das Magazin erscheint sechs Mal jährlich am Kiosk und ist als Abonnement erhältlich. Die Druckauflage liegt bei 260.000 Exemplaren.