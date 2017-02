%%%Burda will C3 offenbar komplett übernehmen%%%

Hubert Burda Media, Anteilseigner an Content Marketing Agentur C3 mit Sitz in Berlin und München, plant laut Bundeskartellamt den "mittelbaren Erwerb der alleinigen Kontrolle über die Marke C3 Creative Code and Content". Lukas Kircher und Rainer Burkhardt halten 50 Prozent an C3. Im September 2014 hatte Burda zusammen mit den beiden Inhabern von KircherBurkhardt das Gemeinschaftsunternehmen gegründet.