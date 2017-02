%%%Burda erwirbt Mehrheit an C3%%%

Rainer Burkhardt und Lukas Kircher, Gründer von KircherBurkhardt und C3, verkaufen 35 Prozent an der Content-Marketing-Agentur an ihren Partner Hubert Burda Media. Das teilte Burda nun offiziell mit. Bislang waren Kircher und Burkhardt mit 50 Prozent an C3 beteiligt. Die beiden und bleiben weiterhin an Bord der Agenturgruppe.

C3 war 2014 aus einer Fusion zwischen KircherBurkhardt und der Burda Creative Group hervorgegangen.Die Übernahme der weiteren Anteile durch Burda steht noch unter dem Vorbehalt der Kartellfreigabe, die kurzfristig erwartet wird. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

