%%%Murdochs News Corp weiter mit roten Zahlen%%%

Rupert Murdochs News Corp meldet Verluste für das Schlussquartal des vergangenen Jahres. Besonders die Zeitungen des Konzerns, allen voran das 'Wall Street Journal', die 'New York Post', die Londoner 'Times' und 'The Sun' litten unter einem schwachen Anzeigengeschäft. Laut der ARD-Börsen-Website hat der Medienkonzern deshalb das zweite Quartal in Folge einen Verlust erlitten. Unter dem Strich fiel in den drei Monaten bis Ende Dezember ein Minus von 290 Millionen Dollar an - nach einem Gewinn von 62 Millionen im Jahr zuvor. Der Umsatz ging um 2,1 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar zurück. Besser lief es bei Murdoch dagegen im Buch-Geschäft sowie den Online-Immobilienportalen und den Fernsehsendern.