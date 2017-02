%%%Antennenfernsehen: Privatsender gehen neue Wege%%%

Nach einer Testphase wird das terrestrische Digitalfernsehen in Deutschland am 29. März 2017 vom bisherigen Standard DVB-T auf DVB-T2 HD umgestellt – am Stichtag zunächst in den Ballungsräumen und danach sukzessive in allen anderen Gebieten. Das Besondere: Auf DVB-T2 HD sind die werbefinanzierten Privatsender nach einer Schnupperphase ab Juli 2017 nicht mehr frei empfangbar, sondern nur noch über die freenet-TV-Plattform für eine Gebühr von monatlich 5,75 Euro pro Gerät. Dafür erhalten die Nutzer mit 'Full HD' ein schärferes Bild als bisher auf DVB-T. Die umfassende Neuordnung ist auch eine Herausforderung für die Kommunikation. Weitere Details und Hintergründe zu dem Thema in der aktuellen 'new business'-Printausgabe 7/2017.