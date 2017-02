%%%RTL Crime sichert sich Rechte an dem BBC-Drama 'SS-GB'%%%

RTL Crime hat die Pay-TV-Rechte an dem dystopischen Historienthriller 'SS-GB' erworben. Bevor die sechsteilige Miniserie voraussichtlich im Herbst dieses Jahres beim Abo-Kanal RTL Crime zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zu sehen sein wird, feiert das Format auf der diesjährigen Berlinale Weltpremiere. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Len Deighton ('Harry Palmer') aus dem Jahr 1978 skizziert die Serie eine alternative Vergangenheit, in der die Achsenmächte den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben: Hitler-Deutschland hat in der Luftschlacht um England gesiegt und fortan müssen die Briten unter der Besetzung der Nazis um ihr Leben kämpfen. 'SS-GB' wurde im Auftrag der BBC in Zusammenarbeit mit BBC Worldwide und Lookout Point von Sid Gentle Films Ltd. produziert.