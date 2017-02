%%%Migros startet Kochclub Migusto%%%

Der Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich, bündelt laut CP-Monitor seine Kochkompetenz in der neuen Marke Migusto. Im Zentrum steht der gleichnamige Kochclub, der sich an die ambitionierte Hobbyköchin genauso wie an den Familienkoch mit kleinem Zeitbudget und den Kochanfänger wendet und seinen Mitgliedern "eine Vielzahl von Vorteilen bietet".

Neben dem Webmagazin Migusto ist das Medienformat auch in den Social Media-Kanälen präsent. In einem nächsten Schritt wird die Kochzeitschrift 'Saisonküche' durch das geplante Printformat 'Migusto', das in den nächsten Monaten erscheint, abgelöst. Mehr dazu bei CP-Monitor.