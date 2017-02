%%%Bundesweiter DVB-T2-Aktionstag am 15. Februar%%%

An einem bundesweiten Aktionstag am 15. Februar 2017 weist die Initiative DVB-T2 HD auf die bevorstehende Umstellung von DVB-T auf DVB-T2 HD hin. Mit Einblendungen ins Programm wird alle Nutzer des Antennenfernsehens erneut empfohlen, sich rechtzeitig vor der Umstellung (am 29. März 2017 in den Ballungsräumen) geeignete Empfangsgeräte anzuschaffen, um weiter TV schauen zu können.

In vielen Rundfunkprogrammen, wie auch in Online- und Social Media-Angeboten, bieten die beteiligten Sender am 15. Februar umfassende Informationen. Die Initiative DVB-T2 HD (von ARD, den Medienanstalten, Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Media SE, VPRT und ZDF) rät den Nutzern, möglichst rasch die Umstellung anzugehen, um mögliche Engpässe bei der Verfügbarkeit der gewünschten Geräte zu vermeiden.

Premiere feiert an dem Aktionstag auch der Social Media-Spot für DVB-T2 HD. Er beschreibt "auf humorvolle Art und Weise" die Verbindung der wichtigsten Eigenschaften des neuen Standards: "Beste Full-HD-Bildqualität gepaart mit der Nutzung im Freien und unterwegs."