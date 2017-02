%%%Auslands-Sender RTL International wird eingestellt%%%

Die Mediengruppe RTL Deutschland, Köln, stellt den Betrieb ihres Auslands-Pay-TV-Senders 'RTL International' ein. Der letzte Sendetag für das lineare Angebot ist der 31. Mai 2017. Der Kanal, der sich mit seinem Programm an im Ausland lebende deutschsprachige Zuschauer und Touristen richtet, war Anfang 2016 gestartet. Das Programm ist über Plattformen (Satellit, Kabel, IPTV, OTT) unter anderem in den USA, Kanada, südliches Afrika, Australien sowie auf vielen Kreuzfahrtschiffen empfangbar, außerdem weltweit als Livestream per App (Android/iOS) für Tablet und Smartphone und ebenso online. Der Auslandssender der Mediengruppe RTL zeigt aktuelle RTL-Inhalte in HD-Qualität.

Stefan Sporn, Senior Vice President International Distribution: "Wir bedauern die Abschaltung dieses Senders sehr. Obwohl wir mit RTL International schnell eine gute weltweite Verbreitung erreicht haben, hat sich die Zahl der Abonnenten nicht gleichermaßen so positiv entwickelt, um das Angebot in absehbarer Zeit wirtschaftlich profitabel zu betreiben. Erste Analysen zeigen deutlich, dass vor allem der Erfolg von weltweit agierenden Piraterie-Plattformen, die Sendesignale vieler deutscher Sender oft kostenlos illegal über das Internet streamen, einen wesentlichen Anteil daran hat."

Nach Einstellung des linearen Signals von RTL International beabsichtigt die Mediengruppe RTL, Auslandsdeutschen auch in Zukunft Inhalte über OTT-Angebote zur Verfügung zu stellen. Entsprechende Möglichkeiten werden derzeit geprüft.