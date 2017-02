Tamedia Advertising bündelt Auslands-Werbevermarktung

Seit dem 1. Januar 2017 bündelt die Tamedia Advertising die Auslands-Werbevermarktung aller ihrer Medien. In den Kernmärkten Deutschland, Italien, Frankreich und UK wird jeweils nur noch ein Vermarkter für die Print- und Digitalmedien des Schweizer Medienunternehmens tätig sein. Zudem wird Yulia Strotmann am 1. April 2017 die neu geschaffene Stelle als Head of International Sales antreten. Yulia Strotmann hat die letzten fünf Jahre als Head of Luxury Brand Marketing bei Axel Springer Inc. in New York gearbeitet und wird sich bei Tamedia Advertising um den strategischen Ausbau der Werbekunden im Ausland kümmern. Die Werbevermarktung im Ausland ist zentral für alle Medien von Tamedia in der Verantwortung von Philipp Mankowski, Chief Sales Officer National Media.



Tamedia hat bereits im November 2016 unter dem Dach von Tamedia Advertising alle Vermarktungsaktivitäten des Hauses zusammengefasst. Tamedia Advertising erreicht nach eigenen Angaben rund 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung in der deutschen, französischen und italienischen Schweiz.

16.02.2017

