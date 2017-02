%%%Sechs Verlagshäuser starten gemeinsame Kinder-Medien-Studie%%%

Die sechs Verlagshäuser Blue Ocean Entertainment AG, Egmont Ehapa Media, Gruner + Jahr, Panini Verlags GmbH, Spiegel-Verlag und Zeit Verlag präsentieren in diesem Jahr erstmals eine gemeinsame Marktforschungsuntersuchung. Die repräsentative 'Kinder-Medien-Studie 2017' zum Medienkonsum und -nutzungsverhalten Vier- bis 13-Jähriger in Deutschland wird im Sommer veröffentlicht. Sie soll die Lebensrealität der Zielgruppe abbilden, ihre Wünsche an Medien darstellen sowie die Reichweiten von Kindermagazinen objektiv ermitteln. Die rund 2 000 Interviews der Untersuchung beginnen in diesen Tagen. Federführendes Institut ist das Marktforschungsunternehmen Czaia aus Bremen. Die Verlage präsentieren die Ergebnisse der Studie am 8. August 2017 auf einer Pressekonferenz in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin.

Die Kinder-Medien-Studie baut auf der renommierten Verbraucheranalyse KidsVA auf, die von 1993 bis 2015 von Egmont Ehapa durchgeführt wurde und im Jahr 2016 aufgrund der Vorbereitung der neuen Studie pausierte.