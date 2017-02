%%%Wort & Bild Verlag ist neues VDZ-Mitglied%%%

Der VDZ begrüßt den Wort & Bild Verlag, Baierbrunn bei München, als neues Mitglied im Verband der Zeitschriftenverlage in Bayern e. V. (VZB) und im Fachverband Die Publikumszeitschriften. "Wir haben uns für die Mitwirkung im VDZ entschieden, weil wir ihn als starke Plattform für Wissensaustausch, Gattungsmarketing und politische Interessenvertretung erleben. Wir schätzen die unternehmerische Haltung sowie die marktnahe Aufstellung", sagt Andreas Arntzen, Geschäftsführer Wort & Bild Verlag.

"Wir freuen uns über den Eintritt des Wort & Bild Verlags in den VDZ. Der Austausch innerhalb der Branche, die Gestaltung marktrelevanter Plattformen und der Kampf für faire Rahmenbedingungen für die Verlage ist für unsere vielfältige Branche von großer Bedeutung", so VDZ-Hauptgeschäftsführer Stephan Scherzer. In den vergangenen 12 Monaten entschieden sich weitere 30 Verlagshäuser für eine Mitgliedschaft im VDZ und lassen die Zahl der im Verband organisierten Häuser auf über 490 steigen.