%%%Frank Müller verlässt RTL interactive%%%

Nach fast zehn Jahren an der Spitze der Online-Redaktion von RTL interactive hat sich Chefredakteur Frank Müller entschlossen, das Unternehmen zu verlassen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Müller verantwortete in seiner Funktion die Inhalte der Online- und Teletext-Angebote, wie RTL.de, Vox.de oder der Verticals wie RTL Next, wetter.de, VIP.de, Frauenzimmer.de oder kochbar.de, die RTL interactive betreibt. Dabei gestaltete der 52-Jährige auch maßgeblich die Umsetzung der Social Media-Strategie für die Sender- und Formatmarken sowie die News- und Magazinmarken der Mediengruppe RTL Deutschland.

Bis zum Start des neuen RTL interactive-Geschäftsführers und Chief Digital Content Officer Jan Wachtel am 1. Mai 2017 übernimmt Marc Schröder interimistisch neben der Geschäftsführung auch die Verantwortung über die Online-Redaktion. Vor seiner Zeit bei RTL interactive verantwortete Frank Müller bei Sky Deutschland die redaktionelle Entwicklung der Web-Angebote.