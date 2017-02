%%%Unternehmens-Image: Bertelsmann steigt im 'Fortune'-Ranking auf%%%

Bertelsmann zählt derzeit zu den "weltweit meistgeachteten Unternehmen im Entertainment-Bereich". Das geht aus der aktuell vorgelegten Liste 'The World's Most Admired Companies' für 2017 hervor, die das US-Magazin 'Fortune' veröffentlicht hat und die als weltweit reputationsstärkstes Unternehmens-Ranking gilt. Insgesamt wurden 680 umsatzstarke Unternehmen aus 51 Branchen in 28 Ländern betrachtet. Nachdem Bertelsmann im vergangenen Jahr noch zu den Anwärtern auf einen der Top-Plätze im Entertainment-Ranking gezählt hatte, stieg der Gütersloher Konzern nun in die führende Gruppe der 'Most Admired Companies' auf. Bertelsmann verbesserte sich in fast allen Einzelwerten und schnitt besonders gut bei den Kriterien 'Wettbewerbsfähigkeit' und 'soziale Verantwortung' ab. Der deutsche Konzern ist zudem das einzige europäische Unternehmen in der Kategorie der meistgeachteten Unternehmen im Entertainment-Bereich.

Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, erklärte: "Diese Anerkennung erfüllt uns mit Freude und ist Ansporn zugleich. Sie spiegelt die erfolgreiche Internationalisierung unseres Unternehmens und unserer Kommunikation - und belegt eindrucksvoll, dass Bertelsmann in der Weltliga der Medienunternehmen zu Hause ist."