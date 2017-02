%%%'Die Dame' erscheint im März%%%

Axel Springer, Berlin, bringt die Neuauflage des Magazins 'Die Dame' nun im März 2017 auf den Markt. Ursprünglich war der Launch des Oneshots schon für den Herbst 2016 vorgesehen.

Als "illustrierte Modezeitschrift" des Ullstein-Verlags richtete sich das Magazin 'Die Dame' zwischen 1912 und 1943 an die "weibliche Avantgarde". In dieser Tradition bringt das Axel Springer Mediahouse das Konzept in einer Auflage von etwa 60.000 Exemplaren und neu inszeniert zurück. Herausgegeben wird die als einmalige Edition angelegte Ausgabe vom Unternehmer und Kunstsammler Christian Boros, verlegt wird 'Die Dame' vom Axel Springer Mediahouse Berlin. Lena Bergmann ('Architectural Digest', 'Cicero') verantwortet als Leitende Redakteurin die redaktionellen Inhalte.