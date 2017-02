%%%Burda und Axel Springer investieren in Start-ups%%%

Hubert Burda Media, München, beteiligt sich in Großbritannien an dem Internet-Blumenhändler Bloom & Wild. Die Investition beläuft sich auf insgesamt 3,75 Mio. Pfund (ca. 4,4 Mio. Euro). An der aktuellen Finanzierungsrunde beteiligten sich neben Burda auch bestehende britische Investoren. Bloom & Wild geht neue Wege im Bereich der Online-Floristen: So ermöglicht eine spezielle Verpackung, dass frische Blumensträuße in alle britischen Standard-Hausbriefkästen passen und damit jederzeit direkt zugestellt werden können. Die Aktivitäten (bislang in UK und Irland) sollen auf weitere Länder ausgedehnt werden.

Axel Springer festigt Engagement bei Quant

Unterdessen investiert die Axel Springer Digital Ventures, eine Tochtergesellschaft der Axel Springer SE, Berlin, weiter in die junge französische Suchmaschine Qwant.com. Nachdem das deutsche Medien-Unternehmen bereits im Jahr 2014 für eine ungenannte Summe eine Minderheitsbeteiligung von 20 Prozent an dem Start-up erworben hatte, steckt Springer nun in einer neuen Finanzierungsrunde 3,5 Millionen Euro in die Firma mit Standorten in Paris, Rouen und Nizza. Gleichzeitig hat sich das staatliche französische Finanzinstitut Caisse des Dépôts mit 15 Millionen Euro bei Qwant engagiert und erhält nun ebenfalls 20 Prozent der Anteile. Bei Axel Springer erhöht sich die Beteiligung nicht – mit dem aktuellen zusätzlichen Investment bleibt sie auf dem bisherigen Niveau.

