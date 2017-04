%%%Cover des Monats: Mehr Madonna geht nicht%%%

Die 'Vogue'-Ausgabe 4/2017 gewinnt mit der dreifachen Madonna auf dem Titel im März beim Wettbewerb Cover des Monats. Die von unserer Expertenjury hochgelobten Fotos stammen von Luigi & Iango. Im Heft hat das Fotografen-Duo eine 18-seitige Modestrecke mit Madonna inszeniert. Die Ausgabe ist zum Weltfrauentag am 8. März erschienen. "In einer eher düsteren Zeit, in der Menschenrechte und die Freiheit der Kunst mehr und mehr eingeschränkt werden und in der die Frauenfeindlichkeit zunimmt, sieht Madonna dennoch Licht am Ende des Tunnels. Sie inspiriert uns immer wieder aufs Neue", sagt 'Vogue'-Chefredakteurin Christiane Arp.

Das sagt die Jury zum Gewinner-Cover 'Vogue' 4/2017:

Elke Klinkhammer, Chief Creative Officer der McCann Worldgroup Deutschland: "Zeitlos und elegant inszenieren drei verschiedene Vogue-Cover die ewige Queen of Pop. Zuletzt wurde ihre wütende Ansprache beim Women’s March in Washington zur medialen Sensation."

Fabian Kirner, Chief Creative Officer bei Grey Germany: "Tolle Titel-Serie! Fotos top! Thema top! Frau top! Klare Nummer eins für mich."

Christian Claus, Geschäftsführer der PIA Performance Interactive Alliance: "Bei der Inszenierung einer Legende wie Madonna sagen Bilder mehr als viele Worte."

Lars Wohlnick, Executive Creative Director bei Heimat: "Wie früher! Madonna! Sehr schönes Foto, top retuschiert, sauber typografiert. Ziemlich perfekt, fast schon Kunst. Und dann auch noch dreimal…"

Anja Steinig, Creative Director bei Studio F, Berlin, und Fachbereichsvorstand Editorial beim ADC: "Endlich mal wieder Madonna auf dem Cover. Und schöner denn je!"

Alle Ergebnisse und Statements gibt es unter www.cover-des-monats.de.