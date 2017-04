%%%Millennials wünschen sich lösungsorientierten Journalismus%%%

Menschen zwischen 15 und 35 Jahren, die sogenannte Generation der Millennials, möchten weniger negative und krisenfixierte Nachrichten bekommen. Stattdessen wünscht sich die Zielgruppe einen Journalismus, der Lösungen aufzeigt. Das geht aus der Studie 'Mediennutzungsverhalten und Optionen für Zeitungsverlage' der Kommunikationswissenschaftler Leif Kramp und Stephan Weichert hervor, die im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) die Mediennutzung dieser Altersgruppe untersucht haben.

Die Studie zeigt zudem, dass Jugendliche und junge Erwachsenen einen Nachrichtendienst bevorzugen würden, der ihnen ausgewählte Inhalte in qualitativ hochwertiger Form auf das Smartphone liefert. Das Vorurteil des desinteressierten Nachwuchses stimmt dabei übrigens nicht: Millennials sind gesellschaftspolitisch stark interessiert und hinterfragen journalistische Nachrichtenquellen kritisch.

Junge Menschen suchen laut der Untersuchung vor allem nach einer seriösen, sachlichen und ausgewogenen Berichterstattung, sowohl bei überregionalen als auch bei lokalen Themen. Schrille, anbiedernde und aufdringliche Informationsangebote im Netz sind der Studie zufolge eher nicht gefragt. Das große Interesse an Information schlägt sich in dieser Generation dabei vor allem in der Nutzung digitaler Angebote nieder.

Der BDZV bilanziert, dass viele Verlage im Umgang mit der jüngeren Zielgruppe auf dem richtig Weg sind. "Viele Verlage haben ihre Distributionskanäle erweitert und gehen mit den Inhalten dorthin, wo die jungen Zielgruppen ihre Nachrichten konsumieren und teilen", sagte Hans-Joachim Fuhrmann, Mitglied der BDZV-Geschäftsleitung. So seien bereits über 200 Zeitungen in sozialen Medien aktiv. Sie nutzten etwa Facebook als Plattform, böten über WhatsApp Newsletter an und arbeiteten mit Snapchat und Instagram. Dennoch müssten Zeitungsverleger nach Meinung der Studienautoren ihre Angebote noch stärker in soziale Medien einbinden und fortwährend technologische Innovationen für die Vermittlung von Informationen einsetzen.