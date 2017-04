%%%Anzeigenblätter: Medienholding Süd kauft Jung-Verlag Makro-Medien-Dienst %%%

Die Medienholding Süd GmbH (MHS) und ihre Partnerverlage in der Region Stuttgart erwerben die Anzeigenblatt- und Direktverteilaktivitäten der Jung-Verlag Makro-Medien-Dienst GmbH & Co. KG (JVMMD) in Böblingen. Die Freigabe durch das Bundeskartellamt steht noch aus. JVMMD ist Herausgeberin des Anzeigentitels 'Stadtanzeiger' mit Teilausgaben in der Region Stuttgart. Außerdem betreibt deren hundertprozentige Tochtergesellschaft Makro-Medien-Dienst Vertriebs GmbH (MMDV) Direktverteilaktivitäten.

Die Titelrechte werden jeweils von den vor Ort tätigen Partnerverlagen der MHS übernommen. Das Direktverteilgeschäft wird unter dem Dach der neu gegründeten MMD Verteildienst GmbH & Co. KG fortgeführt, mit dem Ziel, die Direktverteilmengen logistisch zu bündeln und effizienter als bisher zuzustellen. Michael Lehmann, der bisher die Geschäfte der MMDV leitete, wird GF des Unternehmens.

Die Medienholding Süd gehört zur Südwestdeutschen Medienholding (u .a. 'Süddeutsche Zeitung'). Unter dem Dach der MHS sind die Zeitungsgruppe Stuttgart und die Schwarzwälder Bote Mediengruppe gebündelt.