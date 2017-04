%%%BZV Medienhaus übernimmt New City Media %%%

Das BZV Medienhaus (u. a. 'Braunschweiger Zeitung') mit Sitz in Braunschweig erweitert sein Portfolio um ein neues Geschäftsfeld und übernimmt die Wolfsburger New City Media GmbH, einen regionalen Anbieter von Ambient Media und Ambient Marketing. Bislang war die Agentur Frische Ideen GmbH aus Magdeburg Mehrheitseigner des Unternehmens. "Mit dem BZV Medienhaus haben wir für New City Media einen idealen Partner gefunden", sagt Robert Neske, Geschäftsführer von Frische Ideen. "Die erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Agenturen soll auch in Zukunft unter der neuen Gesellschafterkonstellation fortgesetzt werden."

Der bisherige Geschäftsführer, Shawn Magarity, wird New City Media weiterhin operativ leiten. Zu weiteren Geschäftsführern des Unternehmens werden BZV Medienhaus-Geschäftsführer Claas Schmedtje, Martin Schmelzer und Jürgen Schwier bestellt. Das BZV Medienhaus ist Teil der Funke Mediengruppe mit Sitz in Essen. Claas Schmedtje sagt: "Die Geschäftsfelder von New City Media sind eine ideale Ergänzung zu unseren bestehenden Aktivitäten in den Bereichen Hochschulmarketing und Out-of-Home. Gemeinsam sind wir in der Lage, für unsere Kunden individuelle und hocheffiziente Werbepakete zu schnüren, die die beabsichtigten Werbebotschaften punktgenau in der jeweiligen Zielgruppe platzieren können."

New City Media kooperiert mit mehr als 300 Verteilstellen für Citycards, Flyer und Printerzeugnisse in Gastronomie, Freizeit und Kultur, und vermarktet mehr als 1.200 Plakatflächen in der Region 38. Neben der Gestaltung und der Produktion von Werbemitteln gehören auch Kampagnengestaltung und die Durchführung regionaler Promotion-Aktivitäten zum Portfolio des Unternehmens. Die Region 38 verbindet knapp 200 Städte und Gemeinden zwischen Harz und Heide, in der rund 1,24 Millionen Menschen leben.