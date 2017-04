%%%Digitalauftritt von 'Barbara' bietet Thementage%%%



Barbara.de verzichtet komplett auf Display-Werbung

'Barbara', das Magazin von Gruner + Jahr rund um Barbara Schöneberger, ist ab heute (19.4.) unter www.barbara.de im Netz zu finden. Beim Betreten der Website wird der Nutzer mit einem Video von Barbara Schöneberger begrüßt. In dem Clip beantwortet die Moderatorin eine Frage zum Thema des Tages. Jeder Wochentag ist einem Thema zugeordnet: Am Montag geht es um Mode, am Dienstag um Genuss, mittwochs werden persönliche Geschichten und aus dem echten Leben erzählt, der Donnerstag widmet sich dem Thema Design, am Freitag dreht sich alles um Beauty und am Wochenende steht Entspannung im Mittelpunkt. Es gibt jeweils nur ein paar neue Beiträge pro Tag, "um die Relevanz der einzelnen Inhalte zu betonen", wie G+J mitteilt. Die Zielgruppe von Barbara.de entspricht der Printausgabe: Frauen zwischen 30 bis 55 Jahren.

Ausschließlich Native Advertising

G+J verzichtet bei Barbara.de auf Display-Werbung. Werbekunden können dafür zwischen sechs nativen Werbeformaten wählen. Christine Nieland, Digital Business Director bei G+J, sagt: "Der Prototyp für Barbara Digital wurde im G+J Greenhouse Innovation Lab zielgerichtet auf die Bedürfnisse unserer Zielgruppe hin entwickelt und getestet, daher wissen wir, dass das innovative Konzept der Seite bei den Userinnen gut ankommen wird. Unseren Werbekunden bieten wir außerdem ein extrem spannendes Umfeld und die Möglichkeit, ihre Werbebotschaft in innovativen, nativen Formaten in typisch humorvoller 'Barbara'-Tonalität zu promoten."

Cordula Schmitz, Redaktionsleiterin von Barbara Digital, erklärt: "Barbara Schöneberger ist unser Editor-at-Large und damit auch digital unsere wichtigste Influencerin. Genau wie die gedruckte 'Barbara' wollen auch wir unsere Userinnen nicht bevormunden. Bei uns gibt es keine Tabus, keine Selbstoptimierung und auch kein schlechtes Gewissen. Humorvoll, pragmatisch, ironisch und meinungsstark – das sind wir auch im Digitalen."