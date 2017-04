%%%Online-Bezahlangebot NZZ.at wird eingestellt%%%

NZZ.at, das digitale Bezahlprodukt der Schweizer NZZ für Österreich hat laut Verlag "seine Ziele im Markt nicht erreicht und wird deshalb Ende April eingestellt". Ihre Internationalisierungsstrategie setzt die NZZ-Mediengruppe indes fort und behält auch den Standort Wien bei.

Im Januar 2015 hatte die NZZ-Mediengruppe NZZ.at lanciert. Es war das erste neue Produkt, das die Gruppe nach Verabschiedung ihrer Strategie mit Fokus auf Publizistik auf den Markt brachte, und gab die Initialzündung für eine Reihe von Produktinnovationen in Print und digital. "Mit viel Herzblut und einem engagierten Team haben wir als Erste in Österreich ein digitales Bezahlangebot lanciert. Wir haben das Produkt mehrmals weiterentwickelt, dennoch blieb es hinter unseren Erwartungen", sagt Veit Dengler, CEO der NZZ-Mediengruppe. Aufgrund der Einstellung werden bis Ende September fünf Mitarbeiter von NZZ.at gekündigt.

Deutschland und Österreich bleiben nach Angaben des Schweizern Unternehmens wichtige Märkte für die NZZ. "Wir sehen etwa an den Nutzerzahlen auf NZZ.ch und Social Media, dass NZZ-Inhalte im gesamten deutschen Sprachraum nachgefragt werden. Die Entscheidung, NZZ.at einzustellen, ist keine Absage an die Internationalisierung, sondern an dieses Angebot in dieser Form", sagt Veit Dengler.