%%%Sky und HBO gründen Partnerschaft zur Entwicklung von Serien%%%

Der europäische Pay-TV-Anbieter Sky mit Deutschlandsitz in Unterföhring bei München und der US-Bezahlfernsehsender HBO schließen eine Partnerschaft, um gemeinsam Programminhalte zu produzieren. Der Fokus liegt auf Serien, die sich durch "fesselnde Geschichten, einen beeindruckenden Cast und der Ausrichtung auf den internationalen Markt" auszeichnen sollen. HBO und Sky sind dabei offen für Vorschläge von Fernsehschaffenden in den USA und Europa, die zum Programm von HBO Nordamerika und der Marke Sky Atlantic in Europa passen.

Ziel ist es, innerhalb der nächsten zwei Jahre mindestens zwei Dramaserien pro Jahr in Auftrag zu geben. Die Ausstrahlung des ersten gemeinsamen Projektes ist bereits für das Jahr 2018 geplant. Die mehrjährige Koproduktions-Partnerschaft hat ein Volumen von 250 Millionen Dollar.

Bekannte HBO-Serien sind beispielsweise 'Game of Thrones', 'True Detective' und 'Girls'. Sky hatte bereits im Vorjahr angekündigt, verstärkt in eigene Serien investieren zu wollen. Eines der ersten Projekte ist 'Babylon Berlin' von Regisseur Tom Tykwer.

Richard Plepler, Chairman und CEO von HBO, erklärt: "Sky ist seit Langem ein fantastischer Partner und mit dieser neuen Vereinbarung vertiefen wir die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden großartigen Unternehmen, die eine lange Tradition in der Schaffung hochwertiger Programme für ihre Kunden haben. Gemeinsam repräsentieren wir das Beste im Fernsehen und gemeinsam werden wir die Messlatte für qualitativ hochwertige Pay-TV-Programme weiter erhöhen."

Jeremy Darroch, CEO von Sky, sagt: "HBO und Sky teilen seit vielen Jahren eine gemeinsame kreative Kultur und eine gemeinsame Vision zur Entwicklung von hochwertigen Qualitätsserien. Diese Partnerschaft vertieft unsere Beziehung, stärkt unsere führende Position im Bereich Content, bietet außergewöhnliche Möglichkeiten für Independent-Produzenten und gewährleistet unseren Kunden noch mehr aufregendes Storytelling."