BurdaLife betritt Plattform Amazon Echo mit Gesundheitsmarke Mylife

Das Gesundheitsportal Mylife.de von BurdaLife hat ein Inhalte-Angebot auf Amazon Echo gestartet. Das sogenannte Alexa Skill von Mylife präsentiert zunächst einen 'Gesundheitstipp des Tages'. Sukzessive sollen weitere nutzwertige Inhalte hinzukommen, die die Nutzer per Sprachbefehl an den vernetzten Lautsprecher Amazon Echo abrufen können. Das neue Endgerät des Online-Versandhändlers ist seit Februar 2017 in Deutschland erhältlich. Christian Sattel, Head of Digital Products bei BurdaLife: "Wenn der Sprachassistent Amazon Echo mit der Software Alexa demnächst auch in Deutschland den Markt erobert, ist Mylife.de als Serviceanbieter als einer der ersten im Themenfeld Gesundheit & Medizin mit dabei.“

BurdaLife sieht in Amazon Echo eine neue, smarte Art der Kundenbindung und will die Marke Mylife über einen weiteren Channel zugänglich machen. Die Offenburger Verlagssparte für Yellows und wöchentliche Frauenzeitschriften im Konzern Hubert Burda Media launchte das Gesundheitsportal erst im Oktober 2016. Das Projekt ist ein wesentlicher Bestandteil der Health-Offensive unter dem neuen BurdaLife-Geschäftsführer Kay Labinsky.

Details dazu lesen Sie bei unserem Schwestermagazin 'Healthcare Marketing'.