%%%Klambt übernimmt die Digitalplattform Schlagerplanet.com%%%

Die Mediengruppe Klambt erwirbt die Digitalplattform Schlagerplanet.com und integriert diese in ihr mediales Portfolio. Schlagerplanet verzeichnet über 1,3 Millionen Besucher pro Monat und bespielt eine Facebook-Community von knapp 500.000 Fans. Der Content des Portals wird künftig mit den schlageraffinen Printtiteln der Mediengruppe verzahnt.

"Mit dem Erwerb von Schlagerplanet.com, in Verbindung mit unseren Printreichweiten in diesem Segment, bieten wir den zunehmend schlagerbegeisterten Zielgruppen on- wie offline bestmögliche Information über ihre Stars und werbetreibenden Firmen eine sehr vitale Community", so Kai Rose, Geschäftsführender Gesellschafter der Mediengruppe Klambt. Nach Angaben des Verlages aus Speyer ist die Website Deutschlands größte digitale Schlagerplattform.