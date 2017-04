%%%RTL: Anke Schäferkordt verhandelt über Formel 1-Rechte und will Digital-Geschäft ausbauen%%%

Beim Kölner TV-Sender RTL laufen die Formel 1-Übertragungsrechte zum Ende der Saison 2017 aus. Ob der Vertrag mit dem neuen Inhaber Liberty Media verlängert wird, ist bislang nicht sicher. Dafür müssten die Konditionen stimmen. Anke Schäferkordt, CEO der Mediengruppe RTL Deutschland, erklärte dazu in einem Interview mit 'new business' (Printausgabe 17/2017): "Als langjähriger Formel 1-Broadcaster mit über 20 Jahren Erfahrung würden wir natürlich gern die Königsklasse des Motorsports behalten, aber wir setzen uns wie bei jeder anderen Investition gewisse Kriterien und falls diese nicht erfüllt werden, würden wir auf das Recht verzichten. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, denn die Gespräche mit dem neuen Eigner beginnen gerade erst." Eine Entscheidung wird spätestens zum Jahresende erwartet.

Schäferkordt hatte kürzlich ihre Position als Co-CEO beim Mutterunternehmen RTL Group in Luxemburg aufgegeben, um sich künftig noch stärker auf das wichtige Deutschland-Geschäft zu konzentrieren. Die größten Herausforderungen sind dort aus ihrer Sicht ähnlich wie in der gesamten RTL Group: "Ein ganz wichtiger Schlüssel für nachhaltiges Wachstum sind Investitionen in exklusive Inhalte. Das gilt für die Broadcaster genauso wie für unser Produktions- und Distributionsgeschäft bei FremantleMedia. Bei der Mediengruppe RTL Deutschland haben wir vor gut drei Jahren einen Strategie-Prozess angestoßen und entschieden, deutlich mehr Geld in die Entwicklung von eigenen Produktionen zu investieren, denn diese Inhalte geben uns innerhalb der Branche ein Alleinstellungsmerkmal. (...)"

Die zweite große Herausforderung sei der Ausbau des Digital-Geschäfts: "Auch hier haben die Mediengruppe RTL Deutschland wie auch die gesamte RTL Group im Grunde die gleichen Aufgaben. Da geht es um die Aggregation von Bewegtbild-Inhalten und um deren Monetarisierung. So haben wir mit Smartclip eine der größten Video-Vermarktungsplattformen Europas in die Gruppe geholt. Gleichzeitig stellen wir uns hierzulande im Digital-Geschäft neu auf, um richtig Gas geben zu können. Dazu haben wir die Bereiche Strategie und Diversifikation sowie das inhaltliche Digital-Geschäft getrennt. In dem Zuge kommt am 1. Mai Jan Wachtel als neuer Chief Digital Content Officer und Geschäftsführer RTL Interactive zu uns. Er war bisher bei Axel Springer Chief Operating Officer und Managing Director Digital der 'Bild'-Gruppe." Das komplette Interview mit zahlreichen weiteren Themen erscheint in der aktuellen 'new business'-Printausgabe 17/2017.