%%%Vermarkter-Umfrage: Radio punktet mit Reichweite und persönlicher Ansprache%%%



Frank Möhrer, Geschäftsführer von MDR-Werbung, ist davon überzeugt, dass Radiosender gegenüber Streamingdiensten aus dem Netz bestehen können (Foto: MDR-Werbung)

Musikstreaming-Dienste im Netz und eine scheinbar unbegrenzte Auswahl an Web-Channels mit spezialisierten Musik-Angeboten: Den klassischen Radio-Sendern wurde in zahlreichen Berichten schon der sichere Tod angekündigt. Doch aktuelle Nutzungszahlen belegen das Gegenteil. Die durchschnittliche Hördauer in Deutschland liegt weiter auf einem sehr hohen Niveau.Die beiden führenden deutschen Hörfunk-Vermarkter AS&S Radio bis RMS blicken daher optimistisch in die Zukunft. Das zeigt eine Umfrage in unserer aktuellen Printausgabe 17/2017 . Viele Vermarkter betonen, dass Werbetreibende mit dem Medium Radio nach wie vor in kurzer Zeit hohe Reichweiten für ihre Marken aufbauen können. Als Tagesbegleiter mit einer persönlichen Ansprache, regionaler Information und einer engen Hörerbindung verkörpere das Radio ein Alleinstellungsmerkmal und sei nicht so schnell von anderen Medien zu ersetzen, so lautet der einstimmige Tenor. Die voranschreitende Digitalisierung wird von vielen Vermarktern zudem als Chance gesehen, Reichweite auszubauen und neue Werbeformen anzubieten.Dennoch wachsen mit der Digitalisierung auch die Anforderungen der Werbetreibenden an die Vermarkter. Unternehmen fordern aussagekräftige Belege für die Wirkung ihrer Werbung bei Online-Angeboten sowie eine konvergente Währung für klassisches Radio und Online-Audio. Als eine der wichtigsten Herausforderung der nächsten Jahre identifizieren einige Radio-Experten zudem den automatisierten Werbezeiten-Einkauf.Das komplette Interview mit den Vermarktern Oliver Adrian (AS&S Radio), Frank Möhrer (MDR-Werbung), Michael Loeb (WDR Mediagroup) und Florian Ruckert (RMS) lesen Sie in der kommenden Ausgabe von 'new business' (ET: 24.04.2017).