RTL steigt bei Goldbach Audience ein

Die Mediengruppe RTL Deutschland, Köln, und die Goldbach Media AG, Zürich (Schweiz), bauen ihre Zusammenarbeit auf neue Geschäftsfelder aus. Zu diesem Zweck beteiligt sich die RTL-Vermarktungstochter IP Deutschland mit 24,95 Prozent an Goldbach Audience, einem Spezialisten für Multiscreen-Advertising in der Schweiz. Zur Vermarktung des IP-Videoinventars innerhalb der Goldbach-Netzwerke will der Schweizer Vermarkter seinen Kunden zukünftig datengestützte, crossmediale Produkte anbieten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Goldbach Media (Switzerland) vermarktet seit fast 25 Jahren die Programme der Mediengruppe RTL Deutschland in der Schweiz.

Matthias Dang, Geschäftsführer von IP Deutschland, sagt: "Mit unserem Einstieg bei Goldbach Audience investieren wir in zwei strategisch wichtige Felder der Onlinevideovermarktung: Brand Safety und datengestützte Kampagnensteuerung. Dass die Mediengruppe RTL großes Vertrauen in Goldbach hat, wird durch die gleichzeitige Verlängerung des TV-Vermarktungsvertrags noch unterstrichen."