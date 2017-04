%%%Klassisches TV bleibt meistgenutztes Medium für Bewegtbildinhalte %%%



Ein Großteil der Bevölkerung schaut Serien, Filme und Dokumentationen weiterhin via klassisches Fernsehen (Foto: YouGof)

Trotz zahlreicher Video-Angebote im Netz schauen drei Viertel der Deutschen TV-Sendungen weiterhin im klassisch linearen Fernsehen. Das ergab eine Studie des Marktforschungsinstitut YouGov, Köln, im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa, Hamburg, in der die Nutzung von TV-Inhalten untersucht wurde. 35 Prozent der Befragten gaben an, für Serien, Filme und Dokumentationen auf Mediatheken der Fernsehsender zurückzugreifen. Jeder dritte Bundesburger entscheidet sich unterdessen für Streaming-Plattformen im Netz. 11 Prozent der Befragten abonnieren Pay-TV-Sender wie Sky. Unter den 18- bis 24-Jährigen führt klassisches Fernsehen (52 Prozent) ebenfalls vor anderen Angeboten, Video On Demand-Portale (VoD) können Mediatheken in der Nutzung der jungen Zielgruppe allerdings überholen (50 bzw. 44 Prozent). Den höchsten Wert (55 Prozent) erreichen VoD-Angebote in der Altersklasse der 25- bis 34-Jährigen.

Ein weiteres Ergebnis: Amazon Prime Video ist das meistgenutzte Streaming-Portal in Deutschland. Der Videodienst des US-amerikanischen Online-Händlers erreicht hierzulande 64 Prozent. Mitbewerber Netflix kann laut der Studie nur 36 Prozent der VoD-Abonnenten für sich gewinnen. Die deutsche Streaming-Alternative Maxdome von der ProSiebenSat.1-Gruppe landet mit 15 Prozent auf dem dritten Rang.

Die Untersuchung basiert auf einer repräsentativen Online-Umfrage, für die Mitte April insgesamt 2.070 Personen ab 18 Jahren befragt wurden. Mehrfachnennungen waren möglich.