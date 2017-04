%%%Radio Advertising Summit beleuchtet die Audio-Zukunft%%%

Am heutigen Dienstag trafen sich rund 800 Entscheider aus Werbe- und Radiowirtschaft zum jährlichen Radio Advertising Summit in Düsseldorf. Den Kongressauftakt auf dem Areal Böhler machte diesmal der schwedische Visionär und Cyberphilosoph Alexander Bard. Der Autor, Musikproduzent und Experte in Sachen digitalem Wandel beschäftigt sich u.a. mit den Folgen der Internetrevolution. In seiner Keynote 'Living in a Universe of Sound And Vision' gab er eine Zukunftsprognose über die elektronische Mediennutzung ab und erläuterte, warum Audio gerade in Zeiten der Reizüberflutung von der Non-Visualität profitiert. Er zeigte sich überzeugt: "Audio ist die Kommunikationsform der Zukunft."

Im Anschluss ging es um die Frage, wie es Radio gelingt, Nähe zu den Hörern aufzubauen und sie in ihrem Alltag zu begleiten. Die Moderatoren Maren Bockholdt (alsterradio 106,8), Till Simoleit (bigFM), Magnus von Keil (radioeins) und Britta Steffenhagen (radioeins) zeigten in der Session 'Unüberhörbar: Wie Radio Menschen bewegt', wie Radioaktivierung funktioniert: Über außergewöhnliche Praxisbeispiele wie Programmaktionen und –formate demonstrierten sie, wie die Relevanz von Medien gesteigert und Nähe zum Hörer hergestellt werden kann.

Christian Meyer (Senior Media Manager Europa & Head of Digital, Müller Media & Service AG) lieferte in seinem Impulsvortrag 'Hype- oder klassische Medien: Die Qual der Wahl. Wie können Zielgruppen heute effektiv erreicht werden?' reichlich Gesprächsstoff für die anschließende Podiumsdiskussion. Seine zentrale These lautete, dass die ansteigende Zerstückelung der Medienlandschaft zu einem Verlust an Zielgruppen- und Reichweitenpotenzialen führt und deshalb den noch verbleibenden Massenmedien immer mehr Bedeutung zukommt.