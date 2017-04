%%%Kundenumfrage stimmt Bahnhofsbuchhändler zuversichtlich%%%

Der Verband Deutscher Bahnhofsbuchhändler hat auf seiner Jahrestagung in Berlin die Ergebnisse einer aktuellen Kundenumfrage präsentiert. Dafür wurden an verschiedenen Standorten mehr als 3.000 Kunden durch ein Marktforschungsunternehmen interviewt. Die Befragung zeigte unter anderem, dass 32,9 Prozent der Kunden nur deshalb in den Bahnhof kommen, um die Bahnhofsbuchhandlung anzusteuern, wie Peter Obeldobel, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Bahnhofsbuchhändler, erklärte.

Die Umfrage brachte noch mehr erfreuliche Ergebnisse für die Branche. Denn der Travel Retail übertrifft in allen wichtigen Punkten die Erwartungen seiner Kunden. 91,2 Prozent der Befragten gaben an, dass sie im Bahnhofsbuchhandel ein "herausragendes Angebot an Pressetiteln" erwarten. 92,9 Prozent sind "begeistert von der Angebotsvielfalt", und 80,5 Prozent schätzen die Fachkompetenz der Mitarbeiter vor Ort. Mehr zu dem Thema bei DNV.