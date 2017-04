%%%Personalisierte Audiowerbung: RMS kooperiert mit A Million Ads%%%

Der Hamburger Audiovermarkter RMS und A Million Ads, ein Anbieter für datengetriebenes Audiomarketing aus London, haben eine Kooperation für den deutschen Markt vereinbart. A Million Ads ist spezialisiert auf die Auslieferung von dynamischen Inhalten und personalisierter Werbung für Online-Audio. Es ist die erste Partnerschaft für das britische Unternehmen in Deutschland.

RMS nutzt für die Vermarktung seines Online-Audio-Portfolios künftig die von A Million Ads entwickelte Technologie und verknüpft sie mit dem eigenen Adserver. Auf Basis von Nutzerinformationen können Werbetreibende so dynamisch erzeugte Elemente in ihre Kampagnen integrieren und personalisierte Audiospots in unterschiedlichen Kombinationen kreieren. Zu den Daten, auf die A Million Ads zurückgreift, zählen Ort, Uhrzeit, Wetter, Endgeräte sowie die Häufigkeit, mit der ein Spot ausgespielt wird. In einem nächsten Schritt kommen vorhandene First Party Daten, z.B. durch Login, zum Einsatz.

Frank Bachér, Geschäftsleiter Digitale Medien bei RMS, sagt: "Werbetreibenden bieten wir erstmals die Möglichkeit, Spots in Echtzeit für individuelle Zielgruppen anzupassen und zu schalten. Durch diese zielgenaue Ausstrahlung erreichen wir maximale Aufmerksamkeit in relevanten Situationen."

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die erste Testkampagne in Zusammenarbeit mit einem großen Agenturnetzwerk.