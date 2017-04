%%%FAZ startet Erstwählerkampagne '80 Prozent für Deutschland'%%%



Mit der Kampagne '80 Prozent für Deutschland' möchte die FAZ Erstwähler auf ihr Wahlrecht hinweisen (Foto: FAZ)

Anlässlich der anstehenden Bundestagswahl hat sich die 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' das Ziel gesetzt, junge Menschen auf die Wichtigkeit ihres Wahlrechts hinzuweisen. Die Initiative '80 Prozent für Deutschland' soll vor allem Erstwähler in sozialen Netzwerken erreichen und sie motivieren, sich mit politischen Themen auseinanderzusetzen.Die Kampagne besteht aus Video-Challenges von prominenten Persönlichkeiten wie Valerie Niehaus, Florian Bartholomäi, Daniel Roesner, Lara Mandoki sowie den YouTubern ItsColeslaw und Jodie Caluss. In den Beiträgen werden Wetteinsätze von der politischen Diskussion an der ehemaligen Schule bis zum Surfkurs für eine ganze Klasse präsentiert, die im Falle eine Wahlbeteiligung von 80 Prozent eingelöst werden müssen. Die Aktion, die in den sozialen Medien und auf einer eigens dafür eingerichteten Website stattfindet, soll Erstwähler dazu animieren, sich unter dem Hashtag #80Prozent mit eigenen Challenges zu beteiligen und so Freunde und Follower an ihr Wahlrecht zu erinnern.Begleitet wird die FAZ-Initiative von einem Informationsangebot im Netz, lehrplankonformen Unterrichtsmaterialien zum Download sowie speziellen Abonnement-Angeboten. Schüler können beispielsweise die digitalen Produkte kostenfrei testen, Erstwähler bekommen vergünstigte Abo-Konditionen.