%%%Social Design Award geht in eine neue Runde%%%

'Spiegel Wissen' und Spiegel Online haben erneut mit dem Kooperationspartner, der Baumarktkette Bauhaus, zum Social Design Award aufgerufen. Ab sofort können Interessierte – dazu gehören Stadtentwickler und Bürgerinitiativen, aber auch Designer, Einzelaktivisten und Schulklassen – bis zum 31. August 2017 unter dem Motto "Gute Ideen für grüne Stadtoasen" Entwürfe einreichen, die Grünanlagen im öffentlichen Raum zu einem Ort für Gemeinschaft und gemeinsame Aktionen machen.

Nach Ende der Einreichungsfrist wählt die fünfköpfige Jury aus allen Einsendungen die besten zehn Entwürfe für die Shortlist aus, die Anfang Oktober auf Spiegel Online veröffentlicht wird. Diese Ideen haben dann die Möglichkeit, einen Jury- und einen Publikumspreis im Wert von je 2.500 Euro zu erhalten. Die Gewinner des Awards werden am 12. Dezember in Heftfolge 6 von 'Spiegel Wissen' sowie zeitgleich auf Spiegel Online bekanntgegeben.

Zur Jury gehören Friedrich von Borries (Künstler und Professor für Designtheorie an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg), Jolante Kugler (Autorin und Kuratorin am Vitra Design Museum), Marcus Wegener (Bauhaus) sowie Thorsten Dörting (Spiegel Online) und Marianne Wellershoff ('Spiegel Wissen') an.

Weitere Informationen zum Wettbewerb sowie das Bewerbungsformular finden Interessierte unter diesem Link.