%%%ma Intermedia Plus integriert neue TV-Werte%%%

Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse veröffentlicht heute eine überarbeitete Fassung der ma 2016 Intermedia Plus mit neuen TV-Sehbeteiligungswerten. Damit wird zusätzlich die "Sehbeteiligung bei Werbung in 1/2 Stunden und an durchschnittlichen Tagen (Mo-Fr, Sa-So)" ausgewiesen. Der TV-Sehbeteiligungswert ist ein zusätzlicher Wert neben Werbeträger- und Werbemittelkontaktchancen.

Andrea Tauber-Koch, Vorstand Werbungtreibende der agma, sagt: "Die Integration der Sehbeteiligung ist ein echter Meilenstein. Wir haben nun einen wesentlich härteren und realistischen TV-Wert in der ma Intermedia Plus, die damit eine viel größere Relevanz im Werbemarkt, analog der Plan-TV Werte, bekommen wird."

Darüber hinaus werden in der ma 2017 Intermedia Plus (wird im Herbst 2017 veröffentlicht) erstmalig Ganzjahres-TV-Werte inklusive der Planbarkeit der 12 Einzelmonate ausgewiesen.

Die ma 2016 Intermedia Plus ermöglicht auf Basis von insgesamt 339.423 Fällen crossmediale Vergleiche für die Mediengattungen Tageszeitungen und Publikumszeitschriften (inkl. Kino), TV, Radio und Webradio bzw. Online-Audio, Plakat sowie stationäre und mobile Internet-Angebote.