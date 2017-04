%%%IP integriert Lizenzen, Musik und Live-Entertainment ins Vermarktungsportfolio%%%

Der RTL-Vermarkter IP Deutschland, Köln, erweitert das Portfolio ab sofort um Lizenzkooperationen und -produkte sowie Musik und Live-Entertainment. Ziel ist laut IP, dem Werbemarkt eine noch größere Palette an Vermarktungskonzepten aus einer Hand anbieten zu können: Von der klassischen TV- und Onlinevideowerbung über Special Ads, innovative Inszenierungen mit Virtual Reality bis hin zu Lizenzprodukten, Musik und Live-Entertainment. Gleichzeitig werden auch in der neuen Struktur die etablierten Geschäftsmodelle in den einzelnen Bereichen inklusive dem Label 'Music for Millions' fortgeführt. Mit der Überführung aus RTL interactive in die IP Deutschland sind alle Vertriebsaktivitäten der Mediengruppe RTL Deutschland nun unter einem Dach gebündelt.

Organisatorisch wird das Lizenzgeschäft künftig im Solutions-Bereich der IP Deutschland unter Lars-Eric Mann als Verkaufsdirektor angesiedelt. Die neue Abteilung wird geleitet von Ralf Nöbel, der zusammen mit seinem Team weiterhin für die Vielfalt des Lizenzportfolios der Sendergruppe sorgen soll. Innerhalb des von Ute Henzgen geleiteten Bereichs Unit 3 wird die neue Abteilung 'Musik und Live-Entertainment' unter der Leitung von Annette Kunze angesiedelt.