%%%Nannen Preis 2017: Journalisten in sechs Kategorien ausgezeichnet%%%



Nannen-Preisträger im Hamburger Curio Haus

Sechs herausragende journalistische Arbeiten wurden am Donnerstagabend mit dem renommierten Nannen Preis ausgezeichnet. Im Rahmen einer festlichen Verleihung im Curio-Haus in Hamburg vor rund 500 Gästen aus Medien, Kultur, Politik und Wirtschaft ehrte die Jury die Preisträger. U.a. dabei: Bundesaußenminister Sigmar Gabriel und Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz. Als Moderatorin der Veranstaltung fungierte 'Tagesthemen'-Anchorfrau Caren Miosga. Die Stifter des Preises sind das Verlagshaus Gruner + Jahr und sein Flaggschiff 'Stern'. Dementsprechend waren auch zahlreiche Topmanager des G+J-Mutterkonzerns Bertelsmann in Hamburg anwesend.

Sieger in der traditionsreichen Kategorie 'Beste Reportage' - und damit Gewinner des Egon Erwin Kisch-Preises - wurden diesmal Amrai Coen und Tanja Stelzer für ihren Beitrag 'Brüssel, 22. März 2016', der in der 'Zeit' erschien. Der Egon Erwin Kisch-Preis wurde in diesem Jahr zum 40. Mal verliehen. In der Wettbewerbskategorie 'Investigative Leistung' zeichnete die Jury das Team der 'Süddeutschen Zeitung' aus, Bastian Obermayer, Frederik Obermaier, Vanessa Wormer, Katrin Langhans, Mauritius Much und Hannes Munzinger, für ihren Beitrag 'Panama Papers'.

In der Kategorie 'Dokumentation' gewann Nicola Meier mit ihrem Beitrag 'Wer rettet Klara?', erschienen in der 'Zeit'. Mit dem Nannen Preis 2017 für das beste 'Web-Projekt' würdigte die Jury die Arbeit 'sachor jetzt!' des aktuellen Jahrgangs der Axel-Springer-Akademie. Den Nannen Preis in der Kategorie 'Reportage-Fotografie' gewann Bieke Depoorter für den Fotobeitrag 'Dürfen wir bei Ihnen schlafen?', erschienen in GEO.

Mit dem Nannen Preis für 'Inszenierte Fotografie' wurde Jean-François Bouchard für seine im 'Stern' erschienene Arbeit 'Jody war eine Frau' ausgezeichnet. Neben den Trophäen in den sechs Wettbewerbskategorien vergab der 'Stern' noch einen Sonderpreis an die türkische Journalistin und Fernsehmoderatorin Banu Güven. Sie erhält den Preis für ihren Einsatz für die Pressefreiheit in der Türkei.