%%%Jahreszeiten Verlag und Ratgebermarke GU starten Magazin 'Clever leben'%%%

Der Jahreszeiten Verlag und die Ratgebermarke Gräfe und Unzer (GU) kooperieren und launchen das neue Frauenmagazin 'Clever leben – Mein bester Ratgeber'. Die beiden Verlagssparten der Hamburger Ganske Verlagsgruppe wollen am dritten Mai 2017 die erste Ausgabe in einer Auflage von mindestens 350.000 Exemplaren herausbringen. Der Copypreis beträgt voraussichtlich rund zwei Euro. Die redaktionelle Federführung des neuen Titels liegt bei der Chefredakteurin der Jalag-Zeitschrift 'Für Sie', Julia Brinckmann.

Mit dem nach eigenen Angaben umfangreichsten Zeitschriften-Expertenrat Deutschlands soll 'Clever leben' alle Ratgeberthemen abdecken, die Frauen interessieren: Mode und Beauty, Kochen und Backen, Familie und Partnerschaft, Gesundheit und Seele, Haus und Garten, Kreativ und DIY sowie Reise und Freizeit. Für 2017 sind zunächst zwei weitere Ausgaben geplant, sie sollen im August und November erscheinen.

In die Markteinführung von 'Clever leben' investiert der Jahreszeiten Verlag über 1,5 Millionen Euro brutto. Etwa die Hälfte davon fließt in einen TV-Flight. Geplant sind zudem ein POS-Paket, digitale Kommunikationsmaßnahmen und Printanzeigen in Frauentiteln.



Die Erstausgabe von 'Clever leben' erscheint auch als Bundle mit den Marken 'Für Sie', 'Petra' und 'Vital'. Die Werbevermarktung liegt bei der Ganske-Tochter BM Brand Media.



Mehr berichtet unser Schwestermagazin 'Healthcare Marketing'.